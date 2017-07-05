Лукашенко заявил о серьезном кризисе в европейской архитектуре безопасности

МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что со времени окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь серьезного системного кризиса, как сейчас.

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что со времени окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь серьезного системного кризиса", — заявил Лукашенко в среду в Минске во время открытии сессии ПА ОБСЕ.

Более того, продолжил президент, "отсутствуют видимые признаки готовности к поиску компромисса". Белорусский лидер подчеркнул, что "всеобщий запрос на экономическую интеграцию непостижимым образом сочетается с новыми проявлениями размежевания, ограничений в торговле и санкциями".

"Ситуация сегодня на всем пространстве ОБСЕ характеризуется перманентным столкновением интересов. Существует дефицит понимания друг друга по самому широкому кругу ключевых вопросов", — сказал Лукашенко.

По его словам, "на наших глазах вновь возникают геополитические разломы, обостряются или тлеют замороженные конфликты", явно или скрыто растет напряженность в военной сфере, вновь увеличиваются расходы на ее содержание.

"К сожалению, не удается найти общие подходы и консолидировать усилия по борьбе с терроризмом, неконтролируемой миграцией и киберпреступностью", — подчеркнул Лукашенко.