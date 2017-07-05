Расширение ШОС возможно только на основе консенсуса, считают в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 5 июл — РИА Новости. Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет принятия новых государств, в том числе Ирана и Афганистана, возможно только на основе консенсуса всех членов организации, заявил в среду министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Афганистан и Иран сейчас являются странами-наблюдателями в ШОС. Ранее министр информационных и телекоммуникационных технологий Ирана заявил, что страна может предоставить ШОС возможности своего рынка.

"Что касается Ирана и Афганистана, мы, Узбекистан, будем решать этот вопрос (принятия их в ШОС) на основе консенсуса. Сопоставляя наши позиции, соотнося со всеми членами организации", — сказал Камилов в ходе прямой линии в международном пресс-клубе, отвечая на вопрос о возможном членстве этих стран в ШОС.

Камилов напомнил, что процесс вхождения в организацию новых членов — Индии и Пакистана — был сложным. "Теперь мы хотели бы посмотреть, как развивается ситуация", — отметил министр.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.