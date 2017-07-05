На Украине заявили о задержании россиянина, которого разыскивал Интерпол

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Украинские пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске за контрабанду наркотиков, заявили в среду в пресс-службе Государственной погранслужбы Украины.

"Вчера в аэропорту "Борисполь" пограничники во время осуществления контрольных мероприятий задержали россиянина, который находился в международном розыске", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Госпогранслужбы, россиянин прибыл рейсом из Тбилиси. При прохождении паспортного контроля в аэропорту сработала база данных Интерпола, как выяснилось, мужчина был в розыске за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах, добавили в ведомстве.