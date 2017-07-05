Пользователи соцсетей раскритиковали Хейли за твит о Северной Корее

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали постоянного представителя США при ООН Никки Хейли за пост о том, что ракетный пуск КНДР не дал ей отдохнуть в День независимости США.

"Провожу свое 4 июля весь день во встречах", — написала накануне постпред в своем микроблоге, добавив хештег "Спасибо Северной Корее".

Spending my 4th in meetings all day. #ThanksNorthKorea — Nikki Haley (@nikkihaley) 4 июля 2017 г.

​Такое сообщение вызвало недовольство пользователей соцсетей.

"А вы вообще думали, на какую работу подписываетесь?" – пишет Clara Jeffery.

What job did you think you were signing up for, exactly? — Clara Jeffery (@ClaraJeffery) 4 июля 2017 г.

​​"Степень высокомерия в этом твите – поразительна. Служить американскому народу для вас неудобство? Если так, не стесняйтесь уйти в отставку", — добавляет Geraldine.

​"Уверен, заставить Хейли работать в выходной – это истинный сигнал к действию для Ким Чен Ына", — шутит Schoolyey.

I'm sure making Nikki Haley work on a holiday is a real ramifications wake up call for Kim Jong-un. — Schooley (@Rschooley) 4 июля 2017 г.

​"Вы ведь знаете, что 4 июля не является международным праздником, так?" – напоминает Kelly Scaletta.

"Какой храбрец этот Ким Чен Ын, сорвал вам планы на 4 июля", — отмечает Charles Jonson.

The nerve of that Kim Jong-un, cutting into your 4th of July plans. — Charles Johnson (@Green_Footballs) 4 июля 2017 г.

​Во вторник Северная Корея объявила о первом успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты предположительно составила 2802 километра, а дальность — 933 километра. В российском Минобороны считают, что речь идет об испытании ракеты средней дальности. К аналогичному выводу пришел и Пентагон.