Меркель обсудит с Макроном и Путиным на полях G20 ситуацию на Украине

БЕРЛИН, 5 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном в ходе саммита G20 в Гамбурге, обсудят ситуацию на Украине, заявил в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"В ходе саммита запланирована встреча втроем с участием канцлера, французского президента Макрона и президента РФ Владимира Путина. Ключевым вопросом этого разговора будет ситуация на Украине", — сказал он на брифинге.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с Макроном и Меркель ситуацию на Украине.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате".