Узбекистан не ставит вопрос о возобновлении участия в ОДКБ

ТАШКЕНТ, 5 июл — РИА Новости. Узбекистан в настоящее время не ставит вопрос о возобновлении участия в ОДКБ, заявил в среду министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.
"Вопрос о возобновлении участия Узбекистана в ОДКБ не стоит", — сказал Камилов в ходе видеоконференции на прямой линии в международном пресс-клубе в Ташкенте, отвечая на вопрос, возобновит ли Узбекистан участие в ОДКБ.
Камилов отметил, что вопрос участия Узбекистана в ОДКБ не обсуждался в рамках зарубежных визитов президента республики в этом году.