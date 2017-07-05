Пользователь сайта Reddit извинился за ролик, где Трамп "избивает" CNN

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователь социального новостного сайта Reddit извинился за создание ролика, на котором президент США Дональд Трамп "избивает" человека, вместо головы у которого — логотип телеканала CNN, передает телекомпания.

На прошлой неделе один из пользователей опубликовал на сайте GIF-изображение, из которого впоследствии было сделано видео. Пользователь сайта также публиковал расистские и антисемитские изображения, за что принес свои извинения, отметив, что не является антисемитом или расистом.

"В первую очередь, я хочу принести извинения участниками сообщества Reddit за то, что сайт оказался вовлечен в полемику, чего не должно было произойти", — приводит телеканал CNN его слова. Он также сообщил, что публикация не означает, что он поддерживает насилие в отношении прессы.

Трамп 2 июля опубликовал в своем микроблоге в Twitter смонтированное видео, на котором он "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN. Никакого описания к данному видео от президента не последовало. Трамп оставил только хэштеги со словами "мошеннические новости CNN" (FraudNewsCNN, FNC).

Представитель телекомпании CNN в ответ на публикацию видео Трампом заявил, что президент поощряет насилие в отношении журналистов.