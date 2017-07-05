СМИ сообщили о возможной сделке Дутерте с боевиками "Мауте"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте готовился к сделке с боевиками "Мауте", которые осадили город Марави на юге страны, но отказался от плана без объяснений, передает агентство Рейтер со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.
Как отмечает агентство, он хотел использовать связи Шарифа для начала секретных переговоров с боевиками "Мауте", ранее заявившими о союзе с ИГ*. Два источника в Марави также подтвердили намерение президента начать переговоры с лидерами группировки — братьями Омаром и Абдуллой Мауте.
Однако процесс был прерван речью Дутерте 31 мая, в которой он объявил, что отказывается вести переговоры с боевиками-исламистами. "Проблемой является то, что наш президент постоянно меняет свои решения. Он заявил, что не будет говорить с террористами, это и оборвало наши переговоры", — сообщил агентству Шариф.
В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России