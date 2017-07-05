Крупный лесной пожар в Черногории удалось взять под контроль

БЕЛГРАД, 5 июл — РИА Новости. Крупный лесной пожар в районе черногорского города Тиват на берегу Адриатического моря находится под контролем, новые возгорания произошли в районе Подгорицы, сообщили экстренные службы республики.

Из-за распространения пожара во вторник около 15.00 (16.00 мск) противопожарные службы распорядились об эвакуации популярнейшего местного пляжа Plavi horizont. К тушению привлекли свыше 100 спасателей из Тивата, Котора, Херцег-Нови и других приморских городов, задействовали противопожарную авиацию МВД Черногории, однако ее применение было ограничено из-за сильного ветра.

В среду командир тиватской службы спасения Зоран Барбич сообщил, что пожар на полуострове Луштица взят под контроль, но может снова разгореться. На месте, по его данным, остаются 30 пожарных с техникой.

"Будем следить в течение дня, здесь около полудня поднимается ветер. Наблюдаем за развитием ситуации, остаемся здесь, пока не убедимся, что пожар снова не разгорится", — цитирует Барбича национальное телевидение RTCG.

В то же время пожарные в районе столицы Черногории со вторника на среду выехали на 21 стихийное возгорание. Последний пожар был потушен к утру на холме Любович в пригороде Подгорицы, на что потребовалось четыре с половиной часа.