Россия предложит США сотрудничать в спецкомитете по терроризму в ПА ОБСЕ

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Российская делегация в ПА ОБСЕ будет предлагать американским партнерам сотрудничество в рамках созданного в среду специального комитета Ассамблеи по борьбе с терроризмом, заявил журналистам зампред Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

"Российская Федерация и наша делегация в ОБСЕ будет предлагать нашим американским коллегам такое сотрудничество. Мы считаем это правильным",- сказал Толстой, отвечая на вопрос журналистов, предполагается ли какое-то сотрудничестве между РФ и США в деле борьбы с терроризмом в рамках нового комитета.

Говоря о резолюции по борьбе с терроризмом, которую российская делегация внесла в преддверии этой сессии по ОБСЕ, Толстой подчеркнул, что российская делегация удовлетворена теми поправками, которые предложили к ней представители США.

"У нас есть общее понимание и, я надеюсь, что мы будем его развивать в русле нормальных, конструктивных контактов. Что касается сотрудничества, мы открыты к любому диалогу со всеми, кто готов в нем участвовать",- подчеркнул Толстой.

По его словам, комитет по борьбе с терроризмом рамках ОБСЕ будет формироваться в течение ближайших месяцев. "Безусловно, в нем будет представлена Россия. И думаю, что, как один из инициаторов создания этого комитета, в работе комитета будет участвовать и непосредственно Николай Ковалев", — указал Толстой.