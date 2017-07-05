Депутаты в знак протеста неделю не покидают парламент Черногории

БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Депутаты оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории почти неделю провели в помещениях партии в парламенте республики из-за снятия иммунитета с парламентария Небойши Медоевича и не собираются уходить, сообщил в среду ДФ.

Депутаты от оппозиции заперлись в помещении Скупщины (парламента) после того, как правящее большинство удовлетворило 30 июня запрос специального прокурора Черногории Миливое Катнича на снятие иммунитета с одного из лидеров ДФ Небойши Медоевича по подозрению в том, что тот "возглавлял преступную группу, которая занималась отмыванием денег с целью финансирования избирательной кампании" осенью 2016 года. Соратники не исключают возможности попытки ареста Медоевича властями.

"Радуюсь, что люди, которые не поддерживают политику ДФ, понимают, что речь идет не о партиях и функционерах, а о фундаментальных свободах. Это дает нам силы", — заявил Медоевич.

Его коллега по ДФ Славен Радунович заявил, что руководство партии готово провести в Скупщине все лето и "идти до конца". Граждане страны выражают одобрение в соцсетях и передают продукты оппозиционерам. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий, которому власти, по данным СМИ, не позволили войти в парламент, в воскресенье встречался с лидерами ДФ на ступенях Скупщины и призвал их к снижению напряженности.

Ранее Медоевич заявил, что оппозиция является "жертвой гонений" правящей Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича, а Катнич, по его словам, планирует его арестовать за распространение информации "о преступлениях прокурора".

В середине февраля лидер ДФ Мандич призвал все оппозиционные силы Черногории усилить начатый после выборов 16 октября бойкот работы парламента акциями протеста. Условием возвращения оппозиции в Скупщину, по его словам, являются внеочередные парламентские выборы, которые могут пройти вместе с президентскими в начале 2018 года, их должно подготовить "переходное правительство с одинаковым числом представителей нынешней власти и оппозиции".

По итогам прошедших 16 октября выборов четыре оппозиционных движения вместе получили 39 из 81 места в Скупщине, таким образом, большинство мандатов досталось Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича и его традиционным партнерам из нацменьшинств и малых партий.