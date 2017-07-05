Рахой назвал планы о независимости Каталонии "авторитарными бреднями"

МАДРИД, 5 июл – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой выразил уверенность, что планы сторонников независимости Каталонии не осуществятся, и назвал их "авторитарными бреднями".

"Авторитарные бредни никогда не смогут победить спокойствие и сбалансированность демократического государства", — сказал Рахой, выступая в Торговой палате в Мадриде.

Он назвал Испанию "образцовой страной, которая способна ответить на вызовы будущего и вызовы тех, кто хочет вернуть нас в прошлое". "Испания — великая страна, также потому что может рассчитывать на энергию многих здравомыслящих, демократических и умеренных испанцев и каталонцев, о которых все больше забывают из-за радикального поворота", — сказал он.

Во вторник депутаты от двух партий — "Кандидатура народного единства" и "Вместе за "да" — представили в парламенте Каталонии так называемый "законопроект о референдуме о независимости". По их мнению, законопроект будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В законе, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь в течение 48 часов после их объявления.

Председатель Женералитета Карлес Пучдемон объявил, что референдум состоится 1 октября 2017 года. Вопрос, который собираются вынести на всеобщее голосование, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд считают незаконными.