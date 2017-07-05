Россия и Китай представят общую инициативу по КНДР на заседании СБ ООН

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия и КНР представят свою инициативу по корейскому урегулированию на заседании СБ ООН в среду, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня в Нью-Йорке, в Совете безопасности ООН будет обсуждаться нынешнее положение дел с выполнением предыдущих резолюций (по КНДР — ред.). И Россия, и Китай эту свою инициативу подробно представят и будут продвигать", — сказал министр.