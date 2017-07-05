В Брюсселе в ходе антитеррористической операции изъяли автоматы Калашникова

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Автоматы Калашникова и боеприпасы обнаружены в ходе обысков по делу о терроризме в Брюссельском регионе, сообщает телерадиокомпания RTBF.

По ее информации, операция прошла в ночь на среду в брюссельской коммуне Андерлехт, полицейские обыскали четыре квартиры и два гаража.

Телеканал также сообщает, что в ходе обысков были задержаны два человека из окружения "всадников-камикадзе" — группы байкеров, один из участников которой в 2016 году был приговорен к шести годам тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.