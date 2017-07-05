Скандал вокруг Катара: арабские страны получили ответ на свой ультиматум

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет получили ответ Катара на выдвинутый ранее ультиматум. Бумагу представителям арабских стран передал Кувейт, который стал посредником в разрешении кризиса.

Суть скандала

Пятого июня ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее аналогичные меры приняли Мавритания, Мальдивы и Маврикий, а Джибути и Иордания снизили уровень диппредставительств в Катаре.

Кроме того, своих послов отозвали из Дохи Чад, Сенегал и Нигер.

Из всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к блокаде Катара не присоединились лишь Оман и Кувейт.

Двадцать третьего июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет передали Дохе список своих условий для налаживания отношений. Посредником тогда также выступил Кувейт.

Арабские страны, в частности, потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира". Кроме того, Доха должна выдать всех лиц, которых Эр-Рияд, Каир, Абу-Даби и Манама разыскивают по обвинению в терроризме.

На выполнение ультиматума, в который вошли 13 пунктов, арабские страны отвели десять дней. Позднее, опять же по просьбе Кувейта, Дохе дали на ответ еще 48 часов.

Катар ответил

В среду телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что Кувейт передал арабским странам ответ Катара.

"Четыре страны получили ответ Катара при посредничестве Кувейта перед окончанием продленного срока, который запросил Его Высочество шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, эмир Кувейта", — говорится в совместном заявлении четырех государств.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет также пообещали "своевременно" опубликовать совместный ответ.

Доха готова к переговорам

Что говорится в бумаге, которую Кувейт передал соседям Катара, не говорится. Однако ранее в Дохе неоднократно критиковали выдвинутые условия.

Накануне глава катарского МИД Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что требования соседей не могут быть выполнены.

"Любые требования должны быть реалистичными и выполнимыми, однако представленные требования не могут быть выполнены. Речь там идет не о терроризме, а об отмене свободы СМИ, нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела", — сказал министр.

При этом глава МИД сообщил, что Катар изучил все требования, изложенные в ультиматуме четырех арабских государств, с точки зрения их соответствия международному праву. По его словам, ни одно суверенное государство не может принять такие условия.

Аль Тани не стал раскрывать детали ответа, который Катар дал своим соседям.

"Ответ составлен в рамках уважения суверенитета… Сейчас этот ответ у кувейтской стороны", — отметил дипломат.

При этом в Дохе считают, что конфликт может быть урегулирован только за столом переговоров.

"Катар выступает за равноправный диалог с арабскими странами на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела", — подчеркнул Аль Тани.

"Катар будет действовать ответственно, в отличие от тех, кто враждебно настроен по отношению к нашей стране", — добавил он.

Войны не будет

Эксперты уверены, что к военному столкновению дипломатический скандал вокруг Катара не приведет. Так считают не только в Катаре, но и в странах, которые стали инициаторами разрыва отношений.

"Нет никакой осады Катара, есть лишь политический и дипломатический бойкот, а также санкции, введенные из-за поддержки терроризма в регионе. Мы еще находимся в начале конфликта, но чего-то большего, чем экономические санкции, ожидать не стоит, тем более, что никаких военных угроз в адрес Дохи не было, и никакие определенные цели в Катаре не назывались", — заявил РИА Новости бывший начальник исследовательского центра Военной академии имени Гамаля Абдель Насера в Каире Гамаль Мазлюм.

Среди новых мер, которые арабские страны могут предпринять против Катара, он назвал бойкот крупных иностранных компаний, сотрудничающих с Катаром и имеющих большие инвестиции в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне или Египте.

Кроме того, по словам Мазлюма, Катар может лишиться членства в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Это будет иметь крайне негативные экономические, политические и военные последствия для Дохи", — уверен египетский эксперт.

Экономические проблемы Дохи

В конце июня СМИ узнали о первых экономических проблемах, с которыми столкнулся Катар, оказавшись в изоляции. Издание The National сообщило, что бойкот со стороны арабского мира привел к снижению турпотока в страну.

Исследование показало, что средняя заполняемость отелей составила 57% в первый день праздников, начавшихся в воскресенье.

"Обычно отель загружен туристами из Саудовской Аравии и Бахрейна, но не в этом году", — рассказал представитель одного из пятизвездочных отелей Дохи.

Аналитик в области авиации Уилл Хортон при этом отмечает, что в начале июля число рейсов в Катар составит 76 процентов от числа рейсов в аналогичный период прошлого года, что означает потери около 27 тысяч пассажиров в день.