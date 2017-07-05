США не получили план России и КНР по проблемам Корейского полуострова

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. США не был представлен совместный план России и Китая по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в совместном заявлении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина Москва и Пекин призвали всех к сохранению выдержки в вопросе урегулирования на Корейском полуострове, называя диалог и консультации единственным путем разрешения проблемы.

"Насколько я знаю, нет, ведутся контакты в Совбезе ООН по этой проблематике. Вы помните вчерашнее совместное заявление министров иностранных дел России и Китая по Северокорейской ядерной проблеме. Пока, естественно, это только вчера было принято", — сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли представлен США совместный план России и Китая по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Во вторник Северная Корея объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Пуск ракеты был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении. Ракетное испытание уже осудили правительства Японии и Южной Кореи, а президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай примет жесткие меры.