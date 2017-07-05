Российские военные доложили Путину о пуске баллистической ракеты КНДР

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные доложили президенту РФ Владимиру Путину о пуске баллистической ракеты КНДР и о том, какая именно это была ракета, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Доложило. Безусловно, доложило", — сказал Песков, отвечая на вопрос, доложило ли Путину министерство обороны РФ о том, какая ракета была запущена КНДР. Однако журналистам эту информацию Песков озвучивать не стал, отметив, что этим должны заниматься эксперты.

"Квалификацию должны давать профессионалы. Я плохо разбираюсь в военной технике", — сказал он.