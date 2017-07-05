Немецкий евродепутат назвал ЕС "трансантлантическим аппендиксом" США

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Немецкий депутат Европарламента Удо Фойгт (Udo Voigt) назвал Евросоюз "трансантлантическим аппендиксом" США после продления ЕС санкций против России, сообщает пресс-служба депутата.

"Евросоюз, который хотя бы по экономическим причинам не имеет даже небольшого интереса в улучшении отравленных отношений с Россией, со своей бессмысленной политикой бойкота деградировал до размера трансатлантического аппендикса США", – заявил Фойгт.

При этом евродепутат отметил, что, несмотря на "лицемерные" санкции, российско-немецкие торговые отношения вернулись к подъёму. При этом он сослался на данные статистического ведомства ФРГ, которое отметило, что в первом квартале 2017 году немецкий экспорт в Россию вырос на треть и можно ожидать по меньшей мере 10%-го годового роста.

"На таком фоне продление санкций выглядит как выстрел в собственную ногу. Европейцам следовало бы, исходя из собственных интересов, встать на ноги и укрепить пошатнувшиеся отношения с Россией", – добавил Фойгт.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией "минских соглашений".

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.