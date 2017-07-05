Россия считает важным участие всех арабских стран в ЛАГ, заявил Лавров

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия считает важным участие всех арабских стран в Лиге арабских государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль-Гейтом в Москве.

"Лига арабских государств, по нашему глубокому убеждению, играет все более важную, возрастающую роль в усилиях по успокоению ситуации в различных частях Ближнего Востока и Севера Африки. Мы заинтересованы в том, чтобы эта роль и далее укреплялась, и чтобы деятельность Лиги была по-настоящему инклюзивной в том, что касается участия в ней всех без исключения арабских государств", — сказал Лавров.