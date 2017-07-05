Си Цзиньпин высказался за объединённый и открытый Европейский союз

ПЕКИН, 5 июл — РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Китай выступает за объединённый, открытый и процветающий Европейский союз, сообщает агентство Синьхуа.

"Находящийся с визитом в Германии председатель КНР во вторник встретился с канцлером Ангелой Меркель, отметив в беседе, что Китай выступает за объединённый, стабильный, процветающий и открытый Европейский союз" — говорится в сообщении агентства.

Си Цзиньпин прибыл в Берлин во вторник после завершения двухдневного визита в Россию. Во время своего пребывания в Германии Си Цзиньпин также примет участие в предстоящем саммите G20 в Гамбурге.