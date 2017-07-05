В японской префектуре Симанэ объявили режим "особой тревоги"

ТОКИО, 5 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Режим "особой тревоги" введен в префектуре Симанэ в Японии из-за опасности затоплений и оползней в результате рекордно сильных ливней, обрушившихся на этот район, сообщило Главное метеорологическое управление.

"На префектуру обрушились дожди, которых никогда не бывало ранее. Это чрезвычайная ситуация, несущая серьезную опасность. Ситуация такова, что крупное затопление или оползень не просто могут произойти в любую минуту, но не было бы ничего странного, если бы они уже случились. Следуйте информации об эвакуации местных органов власти. Если положение таково, что на улицу выйти опасно, подниметесь на второй этаж дома или подальше от горного склона", — сообщил на экстренно созванной пресс-конференции представитель управления.

Чрезвычайное положение объявлено для нескольких районов западного побережья префектуры Симанэ. Из-за двойного влияния атмосферного фронта и проходящего тайфуна "Нанмадол" за сутки в ряде районов префектуры выпало 350 миллиметров осадков. Превышена месячная норма для июля.