Встреча Совбеза ООН в связи с пуском КНДР ракеты состоится в среду в 22.00

ООН, 5 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН на экстренной встрече в среду в 15.00 (22.00 мск) обсудит последний ракетный пуск КНДР. Об этом сообщили в постпредстве США при ООН.

Инициатором экстренной встречи СБ ООН выступили США, Япония и Южная Корея.

Центральное телевидение КНДР во вторник объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.