В украинском МВД сообщили о "второй волне" кибератаки

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране прошла вторая волна хакерской атаки.

По его словам, во вторник киберполиция и СБУ "прекратили второй этап кибератаки Petya".

"Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиции заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Он заявил, что изъяты сервера, на которых якобы есть "следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ". При этом глава МВД Украины не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность РФ к этим кибератакам.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".