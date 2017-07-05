Армения отмечает День Конституции

ЕРЕВАН, 5 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армения отмечает в среду, 5 июля, День Конституции, объявленный нерабочим в соответствии с законом "О праздниках и памятных датах".

Конституция Третьей Республики Армения (первыми двумя принято считать независимую Армению 1918-1920 годов и Армянскую ССР) была принята 5 июля 1995 года по итогам общенационального референдума. В тот же день состоялись выборы в Национальное собрание (парламент) первого созыва. До этого, с момента обретения Арменией независимости 21 сентября 1991 года, законодательным органом страны продолжал оставаться Верховный совет, сформированный еще до распада СССР, в 1990 году.

Основной Закон Армении, наделивший в первой редакции широчайшими полномочиями президента страны, реформировался дважды — 27 ноября 2005 года и 6 декабря 2015 года. Первые поправки, принятые на ноябрьском референдуме 12 лет назад сбалансировали систему разделения властей, расширив полномочия парламента и повысив независимость судебной системы. По мнению экспертов, в 2005 году Армения перешла от президентской к полупрезидентской форме правления.

Кардинальными стали реформы 2015 года: фактически была принята новая Конституция, наметившая переход страны к парламентской республике. Полностью весь процесс преобразования политической системы завершится в 2018 году, после истечения второго президентского срока нынешнего главы государства Сержа Саргсяна. Согласно основному закону, власть будет сосредоточена в руках законодательного органа и правительства. Функции президента станут представительскими.

Пятого июля в Армении отмечается также День государственных символов – флага, герба и гимна. В этой связи в среду вечером в Ереване пройдет праздничное шествие. До этого на Площади Свободы будет запущен аэростат, окрашенный в цвета армянского триколора.

На площади с ротами почетного караула выступят оркестры ВС, МЧС, полиции Армении, духовой оркестр армянских скаутов и группа барабанщиков, танцевальные и этнографические коллективы.