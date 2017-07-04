В Италии считают неоправданными планы Австрии разместить войска на границе

РИМ, 4 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Глава МИД Италии Анджелино Алфано считает абсолютно неоправданным намерение властей Австрии разместить на итало-австрийской границе в районе перевала Бреннер войсковые подразделения якобы для предотвращения будущей волны мигрантов, которая придет с Апеннинского полуострова.

"С Австрией повторяется история прошлого года: тогда много говорилось о стенах, но потом увидели, что никаких мигрантов нет. Для такого поведения нет никаких оправданий. Через Бреннер никто не переходит", — заявил министр во вторник вечером на публичном мероприятии в Риме.

По данным итальянских компетентных органов, за минувшую неделю из Австрии в Италию прибыли 73 мигранта, тогда как в обратном направлении границу перешли только 68 беженцев.

Ранее во вторник стало известно, что посол Австрии в Риме Рене Поллитцер был вызван в МИД Италии для разъяснений в связи с заявлениями представителей австрийского правительства относительно будущего размещения войск на пограничном перевале Бреннер в восточных Альпах, который расположен между австрийской землей Тироль и итальянской автономной провинцией Больцано.

По сообщениям итальянских СМИ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил во вторник, что Вена намерена взять под контроль границу с Италией и "если это будет необходимо, готова ее защищать".

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила ранее, что Вена намерена усилить контроль на границе с Италией в связи с ожидаемой волной мигрантов. Издание процитировало в этой связи министра обороны Ханса-Петера Доскоцила, который заявил: "Учитывая развитие ситуации с мигрантами в Италии, мы должны подготовиться. Очень скоро я ожидаю, что пограничный контроль активизируется и потребуется операция содействия". По данным газеты, для проведения этой операции в Австрии сейчас готовятся около 750 военнослужащих. Кроме того, в воскресенье началась переброска военной техники к перевалу Бреннер: туда были направлены четыре бронетранспортера.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным во вторник Международной организацией по миграции, число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.