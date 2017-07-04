Постоянный комитет ПА ОБСЕ обсудит создание комитета по контртеррору

МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ рассмотрит в среду вопрос о том, создавать или нет в рамках структуры комитет по противодействию терроризму, заявил РИА Новости глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ Филиппо Ломбарди.

В среду откроется ежегодная сессия ПА ОБСЕ в Минске.

"Завтра Постоянный комитет должен решить, создавать или не создавать такой комитет (по противодействию терроризму – ред.). Я считаю этот вопрос очень важным, и будет хорошо, если мы примем решение о его создании – лично я буду выступать за это", — сказал Ломбарди РИА Новости.

Он напомнил, что в свое время с идеей создания такого комитета в рамках ПА ОБСЕ выступал член российской делегации, депутат Госдумы Николай Ковалев.

В ходе сессии, которая пройдет 5-9 июля, запланированы заседания комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Российская делегация предложит парламентариям принять две резолюции – о дополнительных мерах по борьбе с терроризмом и о межрелигиозном диалоге.