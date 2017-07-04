Полиция Латвии будет искать пропавшего пятилетнего ребенка без добровольцев

РИГА, 4 июл – РИА Новости. Государственная полиция Латвии поблагодарила добровольцев за помощь и дальнейшие поиски пятилетнего Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля, будет вести самостоятельно, говорится на странице в официальном аккаунте Госполиции в Facebook.

"Сейчас Лиепая и окрестности города прочесаны вдоль и поперек по нескольку раз и, анализируя ситуацию, Госполиция приняла решение изменить тактику розыскных мероприятий и отказаться от помощи добровольцев, которые оказали неоценимую помощь в поисках Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля. До сих пор полиция использовала в работе разные методы, в том числе и скрытые", — сказано в сообщении Госполиции.

Правоохранительные органы поблагодарили всех за оказанную помощь.

"Мы говорим большое спасибо жителям, которые приняли участие в поисковых мероприятиях, беспрерывно контактируя с Госполицией. Последний сбор с добровольцами состоялся в 19 часов, с тем, чтобы обследовав садовые участки в кооперативе. Если их обследование не даст результатов, полиция будет повторно обследовать болотистую местность, где необходима специальная техника и специально обученные люди, в связи с чем на этом этапе добровольцы полиции помочь больше не смогут", — сказано в сообщении полиции.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал. В поисковых мероприятиях приняло участие несколько тысяч добровольцев со всей Латвии.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.