Лукашевич считает достаточным финансирование ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Финансирование специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе пока достаточно, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Я бы сказал, что здесь очень устойчивый консенсус в отношении дальнейшего продолжения деятельности СММ ОБСЕ как ключевого инструмента, содействующего политическому урегулированию и верификации выполнения сторонами конфликта комплекса мер и других договоренностей по стабилизации ситуации в этом регионе. Что касается финансирования, оно, на наш взгляд, абсолютно пока достаточно и позволяет миссии совершенствовать свою материально-техническую базу", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".