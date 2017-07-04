Лукашевич надеется, что ситуация с выборами генсека ОБСЕ скоро разрешится

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что ситуация с выборами генсека ОБСЕ разрешится в ближайшее время, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24".

"Ситуация такова, будем с ней разбираться и развязывать. Думаю, что в самые ближайшие дни, очень хотелось бы надеяться, что эту проблему (выборов генсека ОБСЕ — ред.) решим и приступим к более серьезному разговору о проблемах, которые существуют в зоне ответственности ОБСЕ", — сказал он.

Лукашевич также заявил, что ситуация с выборами главы ОБСЕ отражает общий кризис, который испытывает европейская безопасность. "Это, наверное, отражение общего кризиса, который испытывает европейская безопасность, включая институциональное развитие самой ОБСЕ", — сказал он.