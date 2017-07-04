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В мире

Крупнейшая операция в истории: полиция в Гамбурге подготовилась к G20

19:4204.07.2017
(обновлено: 19:55 04.07.2017)
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© REUTERS / Fabian BimmerСотрудники полиции Германии в Гамбурге в преддверии саммита G20. 25 июня 2017Сотрудники полиции Германии в Гамбурге в преддверии саммита G20. 25 июня 2017
© REUTERS / Fabian Bimmer

БЕРЛИН, 4 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Гамбург, в котором еще никогда не проводились мероприятия, сравнимые по масштабу с саммитом "Большой двадцатки", со знаменитой немецкой основательностью подошел к организации повышенных мер безопасности.

Саммит G20, на который съедутся главы государств и правительств крупнейших экономик мира, пройдет 7-8 июля.

Беспрецедентная операция

Безопасность в городе во время саммита будут обеспечивать порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов, главным образом — полицейские из других федеральных земель. Все операции будут проходить под руководством полиции Гамбурга.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В распоряжении полицейских будут тысячи служебных автомобилей, самолет, как минимум 17 полицейских вертолетов, 62 служебные лошади, 213 собак и большое количество оградительных решеток. По неподтвержденной информации, возможно также применение беспилотников.

Около четырех тысяч полицейских будут находиться в районе железнодорожного вокзала и аэропорта. Патрулирование будет вестись в порту города и на реке Эльбе. Для саммита сформирован отряд спецназначения. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции ответственны за персональную защиту.

"Это крупнейшая операция в истории полиции Гамбурга", — заявил шеф городской полиции Ральф Мартин Мейер, его слова приводятся на странице новостной программы Tagesschau. Он добавил, что время реакции полиции на вызов составит от 30 секунд до одной минуты.

Безопасность участников G20 превыше всего

В операции по обеспечению безопасности Гамбурга также примут участие спецгруппы из Нидерландов и Австрии, которые будут отвечать за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года
© REUTERS / Joshua Roberts
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Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километров вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками средней высоты. Доступ в зону строго ограничен, контроль на территории будет вести полиция.

Есть ли повод для беспокойства?

На текущей неделе в Гамбурге ожидается большое количество демонстраций. В самой многочисленной из них, которая должна состояться во второй день саммита, могут принять участие от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Среди ожидаемых протестующих – представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые экстремисты, левые.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер по прибытии в Гамбург высоко оценил уровень подготовки служб безопасности города к саммиту. Он подчеркнул, что мирные демонстрации разрешены, протесты с применением насилия будут пресекаться.

"Число потенциально готовых к насилию лиц, которые могут здесь появиться, составляет около восьми тысяч. Может случиться так, что не все приедут, потому что не хотят или им не позволено. Также может быть, что многие из них не будут прибегать к насилию", — сказал министр, добавив, что власти хорошо подготовлены к тому, чтобы обеспечивать порядок.

Помимо полицейской операции, предупредительные меры в ожидании саммита принимаются и на других уровнях: расположенные в центре города магазины закрыли витрины деревянными щитами, а сами жители говорят, что во время проведения саммита предпочтут остаться дома, потому что "так безопаснее".

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