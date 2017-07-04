Верховный суд в Венесуэле назначил замгенпрокурора без одобрения парламента

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Конституционная палата верховного суда Венесуэлы во вторник привела к присяге заместителя генерального прокурора Катерин Наярит Арингтон Падрон без согласования с Национальной ассамблеей.

Вместе с этим назначением было аннулировано принятое ранее оппозиционным парламентом решение о назначении по согласованию с генпрокурором Луисой Ортегой Диас на эту должность Рафаэля Гонсалеса, сообщает портал Nacional.

По словам судьи Хуана Мендосы, парламент лишен своих функций из-за неуважения к остальным ветвям власти, поэтому его полномочия перешли верховному суду. По закону о прокуратуре, именно Национальная ассамблея утверждает генерального прокурора и его заместителей.

Все это происходит в день, когда высшая судебная инстанция должна начать рассматривать вопрос о предварительных слушаниях в отношении самой Ортеги Диас по поводу возможных серьезных нарушений в ее работе. Запрос против генпрокурора был подан одним из депутатов пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы. Генпрокурору уже запрещен выезд из страны, а также передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

В последнее время Ортега Диас все чаще выступает против политики президента Николаса Мадуро и потребовала лишить восьмерых членов верховного суда иммунитета.