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В мире

Британские власти поддержали председателя процесса по пожару в Лондоне

Сюжет:
Пожар в жилом доме в Лондоне (84)
18:3204.07.2017
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПожар в жилом доме на западе ЛондонаПожар в жилом доме на западе Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 4 июл — РИА Новости, Мария Табак. Министр юстиции Великобритании Дэвид Лидингтон выступил в поддержку назначенного на прошлой неделе председателя будущего открытого разбирательства по делу о пожаре в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне Мартина Мур-Бика.

Пожар в социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, — произошел ночью 14 июня. Погибли и пропали без вести, по меньшей мере, 80 человек. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

Мур-Бик, стаж судейской работы которого превышает 20 лет, подвергся резкой критике еще до начала процесса. Жильцы сгоревшего дома и их близкие обвиняют его в том, что он намерен слишком сузить круг задач расследования, и выступают против его планов привлечь к выяснению деталей произошедшего представителей райсовета Кенсингтона и Челси. Погорельцы обвиняют райсовет в том, что он не предпринял никаких мер для обеспечения безопасности дома и для помощи жильцам после пожара, а потому считают ненужным и даже нежелательным его участие в расследовании трагедии.

Группа активистов "Справедливость для Grenfell (Justice 4 Grenfell) заявила, что весь процесс, связанный с началом разбирательства должен быть запущен заново, а группа "Адвокаты, принадлежащие к этническим меньшинствам, за Grenfell" (BME Lawyers 4 Grenfell) обратились к премьеру Терезе Мэй с письмом, в котором назвали "поразительным" выбор Мур-Бика в качестве председателя разбирательства.

Недовольство вызывают оксфордское образование Мур-Бика, его прошлая работа с корпорациями, принятые им ранее судебные решения и даже цвет кожи и пол. Так, депутат Дэвид Лэмми, отметив, что Мур-Бик является типичным представителем истеблишмента, "белым мужчиной средних лет, принадлежащим к верхней прослойке среднего класса", заявил, что лучше бы Тереза Мэй назначила председателем разбирательства женщину или представителя этнических меньшинств. Депутат от Кенсингтона Эмма Дент Коад заявила, что возглавлять разбирательство должен человек, способный не только выяснить детали произошедшего, но и способный проникнуться трагедией погорельцев.

"Открытое разбирательство по делу о трагедии Grenfell Tower по понятным причинам было предметом обсуждения. Люди имеют право воспринимать все близко к сердцу. Местные жители и вся страна хотят знать причины столь ужасной трагедии. Именно поэтому будет правильным провести под руководством судьи открытое разбирательство и проконсультироваться с жильцами дома до того, как будет определен круг задач. Наша юридическая система ценима всеми миром за справедливость, свободу от каких-либо нежелательных влияний и истинную независимость от правительства и парламента", — говорится в заявлении Лидингтона.

"Я полностью уверен в том, что сэр Мартин Мур-Бик проведет разбирательство по делу об этой трагедии беспристрастно и со стремлением найти правду и восстановить справедливость", — подчеркнул министр.

Аналогичным образом высказался и представитель канцелярии премьера, заявивший, что Мур-Бик является "уважаемым судьей с огромным опытом".

Между тем, Мур-Бик обещал выяснить все детали произошедшего. Отчитываться о своих выводах он будет лично премьер-министру, а та — парламенту.

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