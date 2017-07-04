Прокуратура просит увеличить срок заключения зятя короля Испании

МАДРИД, 4 июл — РИА Новости. Прокуратура Верховного суда Испании обратилась к суду с просьбой увеличить до 10 лет тюремного заключения приговор, вынесенный в отношении Иньяки Урдангарина, зятя короля Фелипе VI, супруга его сестры инфанты Кристины, сообщает издание 20 minutos.

Ранее прокуратура объявила, что будет ходатайствовать перед судом о сокращении срока до четырех лет, затем, что попросить увеличить его до 14,5 лет. В итоге в третьей версии фигурируют 10 лет тюремного заключения, то есть прокуратура просит Верховный суд увеличить на три года и девять месяцев срок, который назначил Урдангарину суд города Пальма-де-Майорка (Балеарские острова). Прокуратура также просит увеличить тюремные сроки для других осужденных по делу.

В феврале суд Пальма-де-Майорки оправдал инфанту Кристину по делу о финансовых махинациях в институте Noos и приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы ее супруга Иньяки Урдангарина. Урдангарин также был приговорен к штрафу в размере 512,5 тысяч евро.

Его компаньон по институту Noos Диего Торрес приговорен к восьми годам и шести месяцам заключения и штрафу в 1,7 миллиона евро. Всего обвинительные приговоры вынесены в отношении шести обвиняемых из 17, которые проходили по коррупционному делу Noos: они приговорены к срокам от года и двух дней заключения до восьми лет и трех месяцев заключения.

Изначально, до суда первой инстанции, прокуратура по борьбе с коррупцией требовала приговорить Урдангарина к 19,5 годам заключения.

Некоммерческая организация институт Noos, совладельцами которой были Урдангарин и Торрес, занималась организацией спортивных мероприятий. Прокуратура заподозрила их в финансовых махинациях в особо крупных размерах на сумму в 6 миллионов евро, на которые были заключены различные сделки на проведение работ с властями Валенсии, Балеарских островов и Мадрида. Работы были выполнены лишь на 1,6 миллиона евро.

В конце февраля суд города Пальма-де-Майорка (Балеарские острова, Испания) согласился оставить на свободе Урдангарина до рассмотрения апелляции в Верховном суде Испании. При этом суд счел, что во внесении залога нет необходимости. Урдангарин и Кристина с детьми живут в Швейцарии.