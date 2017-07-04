Россия и Китай обеспокоены развитием ситуации вокруг ПРО в Азии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Размещение систем ПРО в Азии наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, говорится в совместном российско-китайском заявлении.

"Стороны считают, что особое беспокойство вызывает развитие ситуации в области противоракетной обороны (ПРО). Некоторые страны под предлогом так называемой ракетной опасности в одностороннем порядке развивают и размещают в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе системы ПРО, тем самым нанося серьезный ущерб интересам стратегической безопасности стран региона, в том числе России и Китая",- говорится в совместном заявлении РФ и КНР "о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах".

Заявление принято по итогам визита в Москву лидера Китая Си Цзиньпина, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как говорится в документе, развитие и размещение ПРО в регионе оказывает негативное влияние на международный и региональный стратегический баланс, стабильность и безопасность, подрывает многосторонние политико-дипломатические усилия в борьбе с распространением ракет и ракетных технологий. "Россия и Китай решительно выступают против такой политики",- говорится в заявлении.

РФ и Китай, как говорится в документе, "призывают всех членов международного сообщества уважать и учитывать интересы безопасности других государств, прекратить приносить их безопасность в жертву интересам безопасности собственного государства или какой-либо группы стран, совместно поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность".