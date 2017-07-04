Эксперт: объявление независимости приведет Каталонию к катастрофе

МАДРИД, 4 июл — РИА Новости, Елена Шестернина. Выход из состава Испании станет катастрофой для экономики Каталонии, власти этого автономного сообщества не просчитывают экономических последствий своих шагов, а так называемый "референдум о независимости" не состоится в таком виде, в каком его обещает Женералитет, заявили на пресс-конференции в Мадриде представители ассоциации каталонских предпринимателей Empresaris de Catalunya.
Среди сторонников каталонской независимости — в том числе в Каталонской европейской демократической партии — произошел раскол. Некоторые известные политики назвали отставку Бачета "государственным переворотом". В ответ Пучдемон предложил покинуть правительство всем, кто ставит под сомнение проведение референдума.
Референдума не будет
Мнение о том, что референдум 1 октября не состоится, несмотря на то, что во вторник представители сепаратистских партий представили законопроект о его проведении, разделяют многие предприниматели Каталонии. "Никакой независимости не будет. Идея независимости не имеет в Каталонии поддержки, люди все больше понимают, что "король-то голый". Возможно, в каких-то деревнях, где живут по 20-30 человек, выставят урны, положат оливки и проведут голосование", — высказал свое мнение на пресс-конференции в Мадриде вице-президент предпринимательской Ассоциации Empresaris de Catalunya, в которую входят около 400 бизнесменов, Карлос Ривадулла (Carlos Rivadulla).
Экономика не выдержит
Негативные последствия попыток властей Каталонии "отделить" ее от Испании налицо – многие предприятия меняют место регистрации в налоговых органах, предпочитая платить налоги не в Каталонии, а в Мадриде. С 2012 "налоговую прописку" поменяли более 2,5 тысячи компаний, с начала этого года – более 200.
"Каталонские власти этого факта не признают", — заявил Ривадулла, предположив, что все крупнейшие компании Каталонии, такие как CaixaBank, предпочтут в случае независимости перестать быть налоговыми резидентами Каталонии и переберутся в Мадрид.
По его словам, происходит и отток инвестиций, но "ни один крупная международная компания открыто не признается, что предпочла открыть представительство не в Барселоне, а в Женеве, Торонто или в Нью-Йорке из-за того, что не может предугадать, какую проблему создадут эти сумасшедшие".
Боу обратил внимание, что иностранные инвесторы не спешат вкладывать в каталонскую экономику: если в 2016 году рост иностранных инвестиций в целом по Испании составил 12%, то в Каталонию — 8%. Глава ассоциации также обратил внимание на отрицательное сальдо прямых инвестиций с 2012-го – каждый год из Каталонии уходят больше предприятий, чем приходят. "Раньше такого не было никогда", — сказал он.
"Но больше всего нас заботит, что этот "процесс независимости" ведется не для улучшений, не для того, чтобы прийти к каким-то соглашениям, а чтобы расколоть, оторвать Каталонию от Испании. Предпринимателей заботит именно это. Если Каталония уходит из Испании, она уходит и из ЕС", — напомнил Боу. По его словам, после отделения Каталонии к этой территории не будут применимы никакие общеевропейские договоры – регион может в этом случае поставить крест на свободном перемещении внутри Европы товаров, услуг, рабочей силы и капитала.
Долг Каталонии на сегодняшний день более 70 миллиардов евро – один из самых крупных среди всех испанских автономных сообществ. "Что будет с долгом без финансирования из Европейского Центробанка, без помощи испанского Регионального фонда ликвидности? Все это исчезнет, будет огромное падение ВВП, будет рост безработицы, рост долга", — предупредил Ривадулла.
Он привел еще один пример. Дефицит системы социального страхования Каталонии — 5 миллиардов евро, эту сумму компенсирует испанское государство. "Если бы не его поддержка, пенсии в Каталонии снизились бы на 27%. Но об этом Пучдемон не говорит каталонским пенсионерам", — добавил предприниматель.
Референдум о независимости
Во вторник депутаты от двух партий – "Кандидатура народного единства" и "Вместе за "да" — представили в каталонском парламенте так называемый "законопроект о независимости", на основании которого власти этого автономного сообщества Испании собираются провести голосование 1 октября. Этот документ не предусматривает минимальной явки, при которой референдум будет считаться состоявшимся. Многие жители Каталонии считают недопустимым принимать участие в голосовании, которое не признается центральными властями. В законе также говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь в течение 48 часов после их объявления.
Вопрос, который собираются вынести на всеобщее голосование, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".
Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд считают незаконными.