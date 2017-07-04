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В мире

Эксперт: объявление независимости приведет Каталонию к катастрофе

17:4804.07.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фотоУчастники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МАДРИД, 4 июл — РИА Новости, Елена Шестернина. Выход из состава Испании станет катастрофой для экономики Каталонии, власти этого автономного сообщества не просчитывают экономических последствий своих шагов, а так называемый "референдум о независимости" не состоится в таком виде, в каком его обещает Женералитет, заявили на пресс-конференции в Мадриде представители ассоциации каталонских предпринимателей Empresaris de Catalunya.

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Pau Barrena
Опрос: большинство избирателей готовы поддержать независимость Каталонии
Накануне глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отстранил от должности советника (министра) по делам предпринимателей Женералитета Жорди Бачета (Jordi Baiget). Причиной стало высказанное публично сомнение, что намеченный Пучдемоном на 1 октября "референдум о независимости" не состоится. "Государство настолько мощное, что, возможно, мы не сможем провести референдум. Будет принят каталонский закон? Да, но через минуту его приостановят (КС Испании — ред.)", — заявил Бачет.

Среди сторонников каталонской независимости — в том числе в Каталонской европейской демократической партии — произошел раскол. Некоторые известные политики назвали отставку Бачета "государственным переворотом". В ответ Пучдемон предложил покинуть правительство всем, кто ставит под сомнение проведение референдума.

Референдума не будет

Мнение о том, что референдум 1 октября не состоится, несмотря на то, что во вторник представители сепаратистских партий представили законопроект о его проведении, разделяют многие предприниматели Каталонии. "Никакой независимости не будет. Идея независимости не имеет в Каталонии поддержки, люди все больше понимают, что "король-то голый". Возможно, в каких-то деревнях, где живут по 20-30 человек, выставят урны, положат оливки и проведут голосование", — высказал свое мнение на пресс-конференции в Мадриде вице-президент предпринимательской Ассоциации Empresaris de Catalunya, в которую входят около 400 бизнесменов, Карлос Ривадулла (Carlos Rivadulla).

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
Глава Каталонии заявил, что в Испании не нашли альтернативу референдуму
Президент этой ассоциации, которая была создана в 2014 году, Жосеп Боу (Josep Bou) считает, что "Женералитет встал на тупиковый путь, нарушает закон, конституцию, ведет Каталонию к расколу". "Мы выступаем против идей, которые будут иметь крайне негативные последствия. Мы за соблюдение закона и конституции, за которую, кстати, голосовали и каталонцы. Существуют механизмы, позволяющие ее дополнить, изменить, но по этому пути каталонские власти почему-то не хотят идти", — сказал предприниматель.

Экономика не выдержит

Негативные последствия попыток властей Каталонии "отделить" ее от Испании налицо – многие предприятия меняют место регистрации в налоговых органах, предпочитая платить налоги не в Каталонии, а в Мадриде. С 2012 "налоговую прописку" поменяли более 2,5 тысячи компаний, с начала этого года – более 200.

"Каталонские власти этого факта не признают", — заявил Ривадулла, предположив, что все крупнейшие компании Каталонии, такие как CaixaBank, предпочтут в случае независимости перестать быть налоговыми резидентами Каталонии и переберутся в Мадрид.

По его словам, происходит и отток инвестиций, но "ни один крупная международная компания открыто не признается, что предпочла открыть представительство не в Барселоне, а в Женеве, Торонто или в Нью-Йорке из-за того, что не может предугадать, какую проблему создадут эти сумасшедшие".

Люди держат эстеладу перед прибытием президента Парламента Каталонии Карме Форкадел к зданию суда в Барселоне, Испания. 8 мая 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Каталония отделится от Испании. В любом случае
Предприниматель также считает, что каталонская экономика уже испытывает последствия продвижения идеи "независимости", однако затруднился предположить, о каких суммах потерь идет речь. "С конца 2015 года испанская экономика растет на 3,2% в год, каталонская экономика как ее локомотив, разумеется, тоже. Может рост быть больше? Думаю, да – и ВВП, и занятости. Но ты никогда не знаешь, сколько ты не заработал", — добавил Ривадулла.

Боу обратил внимание, что иностранные инвесторы не спешат вкладывать в каталонскую экономику: если в 2016 году рост иностранных инвестиций в целом по Испании составил 12%, то в Каталонию — 8%. Глава ассоциации также обратил внимание на отрицательное сальдо прямых инвестиций с 2012-го – каждый год из Каталонии уходят больше предприятий, чем приходят. "Раньше такого не было никогда", — сказал он.

"Но больше всего нас заботит, что этот "процесс независимости" ведется не для улучшений, не для того, чтобы прийти к каким-то соглашениям, а чтобы расколоть, оторвать Каталонию от Испании. Предпринимателей заботит именно это. Если Каталония уходит из Испании, она уходит и из ЕС", — напомнил Боу. По его словам, после отделения Каталонии к этой территории не будут применимы никакие общеевропейские договоры – регион может в этом случае поставить крест на свободном перемещении внутри Европы товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

Долг Каталонии на сегодняшний день более 70 миллиардов евро – один из самых крупных среди всех испанских автономных сообществ. "Что будет с долгом без финансирования из Европейского Центробанка, без помощи испанского Регионального фонда ликвидности? Все это исчезнет, будет огромное падение ВВП, будет рост безработицы, рост долга", — предупредил Ривадулла.

Он привел еще один пример. Дефицит системы социального страхования Каталонии — 5 миллиардов евро, эту сумму компенсирует испанское государство. "Если бы не его поддержка, пенсии в Каталонии снизились бы на 27%. Но об этом Пучдемон не говорит каталонским пенсионерам", — добавил предприниматель.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон на конференции Референдум для Каталонии. Приглашение к демократическому соглашению
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Каталонии
Лидер Каталонии: референдум не ставит целью уничтожить Испанию
При этом предприниматели призывают испанские власти действовать в отношении каталонских властей более жестко. "(Председатель правительства Испании Мариано) Рахой слишком умеренно себя ведет, слишком спокоен на фоне того, что происходит. В других странах отправили бы Национальную Гвардию, ведь здесь речь уже идет о государственном перевороте", — считает Боу.

Референдум о независимости

Во вторник депутаты от двух партий – "Кандидатура народного единства" и "Вместе за "да" — представили в каталонском парламенте так называемый "законопроект о независимости", на основании которого власти этого автономного сообщества Испании собираются провести голосование 1 октября. Этот документ не предусматривает минимальной явки, при которой референдум будет считаться состоявшимся. Многие жители Каталонии считают недопустимым принимать участие в голосовании, которое не признается центральными властями. В законе также говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь в течение 48 часов после их объявления.

Вопрос, который собираются вынести на всеобщее голосование, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд считают незаконными.

© ИнфографикаПерейти в фотобанкПротивостояние Мадрида и Барселоны
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Противостояние Мадрида и Барселоны
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