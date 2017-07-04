Россия и КНР против присутствия внерегиональных сил в Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. РФ и КНР выступают против военного присутствия внерегиональных сил в Северо-Восточной Азии под предлогом противодействия ракетным ударам КНДР, говорится в совместном заявлении МИД России и Китая.

"Стороны подтверждают, что уделяют серьезное внимание поддержанию международного и регионального баланса и стабильности, и подчеркивают, что союзнические отношения между отдельными государствами не должны наносить ущерб интересам третьих сторон. Выступают против военного присутствия внерегиональных сил в Северо-Восточной Азии и его наращивания под предлогом противодействия ракетно-ядерным программам КНДР", говорится в документе.

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.