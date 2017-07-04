Россия и Китай обеспокоены активизацией ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены активизацией террористических и экстремистских организаций в Афганистане, усилением афганского "крыла" ИГ*, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров в Москве.

"Стороны уделяют большое внимание ситуации в исламской республике Афганистан и считают, что проблемы терроризма, экстремизма, наркотиков, а также беженцев создают угрозу безопасности и стабильности в стране и регионе. Стороны выражают обеспокоенность распространением и активизацией террористических и экстремистских организаций на территории Афганистана, в первую очередь ростом влияния афганского "крыла" международной террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в тексте документа.

Два лидера призвали правительство Афганистана и международных доноров к активизации усилий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации и поддержание безопасности в стране, выразили готовность оказывать посильную помощь в повышении боеспособности афганских сил безопасности, мирном восстановлении и развитии страны.

"Стороны полагают, что содействие процессу примирения, "возглавляемому и проводимому афганцами", является реальным способом достижения долгосрочного порядка и стабильности, и призывают все стороны конфликта делать шаги навстречу друг другу, создавая тем самым благоприятные условия для возобновления мирных переговоров. В этом контексте стороны поддерживают позитивные усилия международного сообщества, в том числе региональных государств, направленные на примирение правительства Афганистана и талибов", — говорится в заявлении.

Россия и Китай выразили удовлетворение контактами и взаимодействием по афганскому вопросу в двустороннем и многостороннем форматах, отметили позитивную роль существующих разнообразных многосторонних консультаций по афганской проблематике, которые благоприятствуют наращиванию контактов и координации между сторонами. Россия и Китай, говорится в тексте, выражают желание при условии консенсуса продолжать такие консультации.

"Стороны выражают поддержку идеи возобновления работы контактной группы "ШОС – Афганистан", призванной сыграть конструктивную роль в афганском мирном процессе", — сказано в тексте.

*Террористическая организация, запрещенная в России