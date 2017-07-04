Евросоюз продлил на год мандаты своих миссий в Палестине

БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Совет Евросоюза во вторник продлил до 30 июня 2018 года мандаты полицейской и пограничной миссий на Палестинских территориях, сообщила пресс-служба института.

"Совет продлил мандат координационного бюро ЕС по поддержке палестинской полиции (EUPOL COPPS), а также мандат миссии ЕС по оказанию помощи (в охране) границы на пропускном пункте Рафах (EU BAM Rafah) до 30 июня 2018 года", — говорится в сообщении.

Миссия EUPOL COPPS начала действовать с января 2006 года, в ней участвуют 15 стран ЕС, а также Швейцария, Норвегия, Турция и Канада. Целью миссии является оказание помощи палестинским властям в обеспечении деятельности полицейских сил на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также в проведении реформы уголовного правосудия.

Миссия EU BAM Rafah была запущена осенью 2005 года. Она направлена на обеспечение работы пограничного пункта в городе Рафах и оказание содействия палестинским властям в осуществлении пограничного контроля и охране палестино-израильской границы.