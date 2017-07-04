Турция разработает собственную систему ПРО при помощи Франции и Италии

АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Турция будет разрабатывать собственные комплексы противоракетной обороны (ПРО) в сотрудничестве с Францией и Италией, заявил министр обороны Фикри Ышык.
"Согласование всех технических вопросов завершено, и мы находимся на завершающем этапе принятия решения о покупке у России С-400. Мы будем реализовывать свои неотложные потребности как по покупке С-400, так и по разработке наших собственных комплексов ПРО в сотрудничестве c Францией и Италией", — заявил Ышык в интервью телеканалу TRT.