Самый тесный контакт Китая происходит с Россией, заявил Си Цзиньпин

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что из всех стран самый тесный контакт Китай поддерживает с РФ, и выразил уверенность, что его визит увенчается "полным успехом".

Председатель КНР находится в России с визитом по приглашению Путина. Во вторник в ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется обсудить стратегическое взаимодействие двух стран и международную проблематику, а также подписать серьезный пакет двусторонних документов.

"В марте 2013 года, сразу после того, как я был избран председателем КНР, Россия стала первой страной для моего первого зарубежного визита… С вами за эти годы мы встречались, по подсчетам, 22 раза. Россия, таким образом, стала самой посещаемой страной для меня, а среди зарубежных лидеров с вами я поддерживаю самые тесные контакты и связи", — сказал Си Цзиньпин на переговорах с Путиным.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит в РФ увенчается "полным успехом".