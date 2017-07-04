Мэй отложила публикацию отчета о финансировании экстремизма в Британии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сомневается в необходимости публикации результатов расследования МВД об иностранном финансировании экстремизма в стране, сообщает издание Guardian.

По словам одного из лидеров британской партии "зеленых" Каролины Лукас, в центре внимания расследования скорее всего находилась Саудовская Аравия. Промедления с публикацией отчета "оставляют вопросы относительно возможного влияния дипломатических связей" на решение британских властей.

Лукас назвала решение отложить публикацию отчета МВД "поразительным" и потребовала объяснить, было ли оно принято под дипломатическим влиянием.

"Я призываю Терезу Мэй немедленно озвучить, чьим указаниям они следуют, когда принимают решение публиковать или не публиковать этот отчет, а также сделать все возможное, чтобы довести до сведения общественности факты, если это безопасно", — цитирует издание заявление политика.

Как сообщается, с момента вступления в должность премьера Мэй стремилась укрепить отношения Великобритании и стран Персидского залива. "Очень символично", что она посетила Саудовскую Аравию в числе первых стран после формального запуска процесса Brexit в марте, поясняет издание.

В МВД, в свою очередь, заявили, что решение о публикации результатов расследования остается за Мэй. "Отчет улучшил понимание правительства природы, объема и источников финансирования исламистского экстремизма в Великобритании. Решение о публикации отчета должна принять премьер-министр", — цитирует издание заявление министра внутренних дел Британии.