СБУ объявила в розыск обозревателя издания Ukraina.ru Чаленко

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск известного украинского журналиста, обозревателя издания Ukraina.ru Александра Чаленко, следует из информации, размещенной на сайте МВД Украины в разделе о разыскиваемых лицах.

На сайте указано, что журналист разыскивается управлением СБУ в Харьковской области как человек, который скрывается от органов досудебного расследования и обвиняется по статье УК "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" Украины.

На сайте отмечается, что из поля зрения украинских правоохранителей Чаленко пропал 22 января 2016 года. При этом суд разрешил задержание подозреваемого.

Чаленко ранее работал на Украине журналистом в газете "Сегодня", был известным блогером на сайте "Украинской правды". В феврале 2014 года, после событий на Майдане, уехал жить и работать в Россию, сейчас работает обозревателем на сайте Ukraina.ru.