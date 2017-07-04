Немецкая контрразведка опасается вмешательства России в выборы в Бундестаг

БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Контрразведка ФРГ утверждает, что боится попыток российских спецслужб оказать влияние на выборы в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября, говорится в докладе ведомства, который представлен во вторник в Берлине.

"Прежде всего, в свете предстоящих в 2017 году федеральных выборов нужно исходить из того, что российские государственные службы будут пытаться усиленно влиять на партии, политиков и общественное мнение. Эта тема продолжает оставаться важным пунктом работы Федерального ведомства по защите конституции", — говорится в документе. На чем основаны эти выводы, в докладе не уточняется.

При этом в отчете не упоминается скандал с прослушкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель американскими спецслужбами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.