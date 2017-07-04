СМИ узнали, с кем Тиллерсон планирует встретиться в Киеве

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время короткого визита на Украину проведет встречу с президентом страны Петром Порошенко, передает во вторник агентство "УНН" со ссылкой на свои источники.
"Визит государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона на Украину состоится 9 июля. Во время визита запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко", — говорится в сообщении агентства.
Также в этом месяце в Киеве ждут с визитами генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, украинский президент ранее анонсировал визит на Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.