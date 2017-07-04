Турецкая оппозиция обжалует итоги конституционного референдума в ЕСПЧ
10:4704.07.2017
(обновлено: 10:48 04.07.2017)
10010
АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции направит во вторник жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по итогам конституционного референдума 16 апреля, заявил лидер НРП Кемаль Кылычдароглу.
"Я должен с прискорбием заявить, что итоги референдума незаконны в силу решения высшей избирательной комиссии, которая в значительной степени утратила свою легитимность. Мы подготовили нашу петицию и подаем ее в ЕСПЧ. Я подписал ее первым, она будут отправлена сегодня", — заявил Кылычдароглу журналистам во вторник.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников президента Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. После того, как избирком и Верховный суд отклонили эту апелляцию, НРП заявила о намерении обратиться с жалобой в ЕСПЧ.
Несколько тысяч противников конституционной реформы Турции вышли на улицы Стамбула, чтобы выступить против итогов референдума, прошедшего в воскресенье в стране.
Около тысячи человек протестуют в стамбульском районе Бешикташ.
Порядка двух тысяч человек вышли на улицы в азиатской части города, в районе Кадыкея.
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления прошел в стране в воскресенье.
Сторонники внесения изменений в конституцию победили с незначительным перевесом: они набрали 51,4% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.
Изменения затронут 18 статей конституции Турции.
Согласно реформе, президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Должность премьер-министра в Турции будет упразднена.
Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться указами президента.
Кроме того, согласно реформе, президент получит и право на объявление режима чрезвычайного положения в стране.
Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы, так как референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".
МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.