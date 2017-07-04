В Азербайджане заявили о 128 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

БАКУ, 4 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило во вторник о 128 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.
Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>