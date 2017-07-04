В секторе Газа упал израильский беспилотник

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат, использовавшийся израильскими военными, упал в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Военные выясняют причину крушения БПЛА типа Skylark, который применяется в разведывательных целях.

"Беспилотный летательный аппарат… упал на юге секторе Газа. Ведется проверка обстоятельств инцидента", — говорится в сообщении.

Небольшие беспилотники семейства Skylark выпускает израильский оборонный концерн Elbit. Они поставляются в три десятка стран и используются Армией обороны Израиля в качестве стандартного средства разведки на батальонном уровне, говорится на сайте производителя.

Это уже второй такой аппарат, потерянный военными менее чем за неделю. В прошлый четверг такой же дрон упал на Западном берегу реки Иордан, у города Вифлеем. В марте еще один Skylark разбился в секторе Газа. Сообщения о падении аналогичных беспилотников, используемых израильскими военными, в этом году также поступали из Сирии и Ливана.