Состояние госпитализированного лидера повстанцев в Колумбии улучшилось

МЕХИКО, 4 июл — РИА Новости. Состояние лидера повстанческих Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко, госпитализированного после инсульта, улучшилось.

"Сегодня (в понедельник) я себя чувствую гораздо лучше и благодарен за все послания, которые мне написали. Ваши выражения симпатии и солидарность вдохновляют меня", — написал Тимошенко в своем микроблоге в Twitter.

По данным лечащих врачей, восстановление 58-летнего больного идет удовлетворительными темпами.

Эчеверри был госпитализирован менее чем через неделю после того, как РВСК 27 июня завершили свое разоружение. В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек.