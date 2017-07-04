МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Облицовочные панели Arconic Reynobond PE, которые использовались для обшивки Grenfell Tower в Лондоне, пожар в которой унес жизни 79 человек, по-прежнему считаются регулирующим органом Великобритании пригодными для строительства, сообщает издание Times.
По информации издания, организация British Board of Agrement (BBA), которая выдает сертификаты на строительные продукты в Британии, продолжает квалифицировать панели Arconic Reynobond PE как "подходящие для их предполагаемого использования в том случае, если они устанавливаются, используются и содержатся так, как указано в этом сертификате". Также BBA отмечает, что панели являются "материалом с низким уровнем риска" в отношении пожароопасности. Сертификат остается в силе, несмотря на то, что Arconic Inc. решили прекратить продажу облицовки.
Также сообщается, что BBA заявляет, что ее сертификаты известны как "символ качества и уверенности".
Скотланд-Ярд сообщил, что пожар в Grenfell Tower начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.