МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Облицовочные панели Arconic Reynobond PE, которые использовались для обшивки Grenfell Tower в Лондоне, пожар в которой унес жизни 79 человек, по-прежнему считаются регулирующим органом Великобритании пригодными для строительства, сообщает издание Times.

Ранее сообщалось, что использование облицовочных панелей Arconic Reynobond PE не разрешено на высоких зданиях в США и в некоторых других странах из-за вероятности возникновения пожара. Панели, однако, широко использовались в Великобритании, включая жилой дом Grenfell Tower в Лондоне. Позднее стало известно, что Arconic Inc. прекратит продажу облицовки, которая могла стать причиной распространения пожара.

По информации издания, организация British Board of Agrement (BBA), которая выдает сертификаты на строительные продукты в Британии, продолжает квалифицировать панели Arconic Reynobond PE как "подходящие для их предполагаемого использования в том случае, если они устанавливаются, используются и содержатся так, как указано в этом сертификате". Также BBA отмечает, что панели являются "материалом с низким уровнем риска" в отношении пожароопасности. Сертификат остается в силе, несмотря на то, что Arconic Inc. решили прекратить продажу облицовки.

Также сообщается, что BBA заявляет, что ее сертификаты известны как "символ качества и уверенности".

Ранее сообщалось, что требованиям пожарной безопасности не соответствует 181 высотный жилой дом в 51 округе Британии. После пожара в лондонском 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, унесшего жизни по меньшей мере 79 человек, британские власти проводят проверку на противопожарную безопасность в отношении 600 высотных жилых домов.

Скотланд-Ярд сообщил, что пожар в Grenfell Tower начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.