В Японии свыше десяти тысяч человек получили рекомендацию эвакуироваться

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Более 10 тысяч человек в префектуре Кумамото на юге Японии получили приказ или рекомендацию эвакуироваться из-за тайфуна "Нанмадол", которому в Японии присвоен порядковый номер три, сообщила телекомпания NHK.

Приказ срочно эвакуироваться получили более 700 человек в деревне Асо в связи с опасностью оползней. Еще 10 тысячам человек рекомендована эвакуация.

Из-за тайфуна наблюдаются перебои в работе железнодорожного и воздушного транспорта. На острове Кюсю из-за влияния тайфуна отменено 43 авиарейса. Отменена также часть паромов.

Тайфун "Нанмандол" возник в воскресенье южнее префектуры Окинава и, набирая силу, двигался в сторону Японского архипелага. Утром во вторник он обрушился на остров Кюсю в районе города Нагасаки. Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 25 метров в секунду, при порывах – 35 метров в секунду.

Тайфун движется строго на восток и к утру среды может достичь восточного побережья острова Хонсю, где находится Токио.